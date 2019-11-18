السعودية اليوم / 42 متدرباً في برنامج " إدارة الفعاليات والمناسبات " و " الأمن السيبراني " بتقنية أبها الثانية



أبهـا 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الكلية التقنية الثانية بأبها برنامجها الثاني من سلسلة برامج الخدمة المجتمعية " أُتقن " التدريب المجتمعي ضمن المرحلة الخامسة, وهو برنامج " إدارة الفعاليات والمناسبات " الذي يستمر لمدة أربعة أيام لعدد من المختصين والمهتمين بهذا المجال, عقب اختتامها لبرنامج الأمن السيبراني.

وقد تم قبول 42 متدرباً في البرنامجين الأمن السيبراني وبرنامج إدارة الفعاليات والمناسبات الذي يعقد لأول مرة بالمنطقة، وشارك فيه عدد من مديري إدارات العلاقات والاتصال وعدد من إعلاميي المنطقة والمختصين والمهتمين بصناعة الفعاليات والمناسبات من مختلف الفئات العمرية في المجتمع.

وأوضح عميد الكلية التقنية الثانية بأبها المهندس صالح بن عبدالرحمن القحطاني أن المرحلة الخامسة التي استمرت أربعة أسابيع بدأت بقبول 42 متدرباً في برنامج " الأمن السيبراني " بواقع 24 متدرباً، و18 متدرباً في برنامج " إدارة الفعاليات والمناسبات " , حيث شهد الأخير تفاعلاً وإقبالاً مع مطلع هذا الأسبوع بتقديم نخبة من التقنيين المختصين والإعلاميين من منسوبي الكليات تطرقوا خلالها إلى كيفية التخطيط السليم والتنظيم للفعاليات والمناسبات وفوائد الفعاليات ودعمها للسياحة والتوظيف وتحسين الصورة الذهنية لأي جهة أو منظمة، إضافة إلى استعراض كيفية إدارة الفعاليات وتخطيطها والتسويق لها بالتفصيل.

وبيّن عميد الكلية أن هذه الدورات تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث نُفّذت الدورات في عدد من أقسام وتخصصات الكلية، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أنه يُشترط للتقديم أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً, وأن يكون سعودي الجنسية, وإحضار الهوية الوطنية مع صور منها, وستكون مدة كل برنامج 4 أيام بواقع 16 ساعة تدريبية من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً, لافتاً النظر إلى أن التسجيل لتلك البرامج سيكون عبر موقع مركز الأعمال بالمؤسسة على الرابط ‏www.ctc.tvtc.gov.sa

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17:33ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.