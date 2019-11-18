السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل وزير النقل



الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل.

وهنأ الأمير محمد بن عبدالرحمن المهندس الجاسر على الثقة الملكية الغالية, متمنياً له دوام التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب معالي وزير النقل عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الاستقبال, مؤكداً على شرف خدمة الوطن وأبنائه.

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17:21ت م

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