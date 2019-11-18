السعودية اليوم / الأمير فيصل بن نواف يستقبل أهالي محافظة القريات



القريات 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بالمركز الحضاري بمحافظة القريات اليوم جموع المواطنين وشيوخ القبائل، الذين قدِموا للسلام على سموه.

كما استقبل سموه عددًا من القضاة في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

واستمع سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمام سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، ورؤساء المراكز التابعة.

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17:02ت م

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