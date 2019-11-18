السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يودع سفير السودان لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله



الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم الصادق، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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16:56ت م

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