السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يفتتح مجمع كليات البنين بمحافظة القريات



القريات 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

‏‎افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, مجمع كليات البنين التابع لجامعة الجوف في محافظة القريات.

وكان في استقبال سموه في مقر المشروع, معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وأعضاء مجلس الجامعة, حيث قام سموه بإزاحة الستار معلناً افتتاح هذا المشروع الوطني الذي يضاف لقائمة 28 مشروعاً منجزاً في جامعة الجوف.

بعدها تجول سمو أمير منطقة الجوف داخل أرجاء المبنى، مستمعاً لشرح مفصل عن المشروع الذي يقع على مساحة تبلغ 38517 متراً مربعاً، مكوناً من خمسة مبانٍ كل مبنى من دورين مع بهو رئيسي يربط بينها، ويتضمن 52 قاعة دراسية بمختلف السعات و25 معملاً للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي والعلوم الطبية التطبيقية واللغة الإنجليزية والتعلم الإلكتروني، مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، و 125 مكتباً إدارياً، بالإضافة إلى مكتبة مركزية تحوي مئات الآلاف من الكتب والعناوين المطبوعة والإلكترونية، ومسرحاً لإقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة لمركز الخدمات الطبية، حيث بلغت تكلفة المشروع ما يقارب 80,000,000 ريال.

عقب ذلك انطلق الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى معالي مدير جامعة الجوف كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة, مقدماً لسموه الشكر والعرفان على تشريفه ودعمه المتواصل للجامعة، عادّاً ذلك من أبرز المحفزات لها لإكمال مسيرتها وتحقيق المنجزات الوطنية المتلاحقة التي تترجم الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وأعلن معالي الدكتور إسماعيل البشري في كلمته أن جامعة الجوف بلا مبانٍ مستأجرة على الإطلاق، حيث يُعد مشروع كليات البنين في القريات نهاية لآخر المباني المستأجرة في الجامعة على مستوى الطلاب والطالبات في كل من مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه المرحلة التي وصلت إليها الجامعة في عمرها الزمني القصير، لتتفرغ بذلك لاستمرار التطوير في جميع النواحي الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

بعدها ألقى كلمة الأهالي الدكتور مرزوق بن ملفي الخنجر رفع خلالها الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على ما تحظى به محافظة القريات من رعاية كريمة على الأصعدة كافة، مقدماً الشكر لمعالي مدير الجامعة وجميع فرق العمل فيها على جهودهم المتواصلة في كل المجالات العلمية والاجتماعية والإنشائية.

وأكد الدكتور الخنجر أن هذا المشروع سيسهم في تنمية المحافظة ويكون منارة علمية وثقافية تتخرج منها أجيال تخدم القيادة والوطن وتحافظ على مقدراته.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير فيصل بن نواف جميع القطاعات المساهمة في إنجاز المشروع، مثمناً لمعالي مدير الجامعة جهوده في إكمال بناء الكليات لينعم ابنائنا الطلبة ببيئة دراسية جاذبة توفر لهم جميع مقومات الدراسة مما تساعدهم على مضاعفة التحصيل العلمي ، متمنياً للجميع التوفيق.

حضر الافتتاح وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني.

// انتهى //

16:51ت م

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