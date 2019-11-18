السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنظم برنامج "إعداد القادة"



الجبيل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" اليوم, ورشة عمل برنامج "أكاديمية هدف لإعداد القادة"، بحضور المدير العام للموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل ذعار بن شجاع المطيري، بمشاركة 114 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين بمدينة الجبيل، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح المدير العام للموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل ذعار بن شجاع المطيري أن الهدف من هذا البرنامج هو تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، وأكاديمية "هدف" إحدى تلك البرامج، إضافة إلى التوعية بالبرامج التي تقدمها "هدف" في مجال تطوير القيادات.

من جانبه بين مدير برنامج أكاديمية "هدف" لإعداد القادة سعود العمير أن أكاديمية هدف لإعداد القادة هي إحدى المبادرات التي أقرّها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم التوطين النوعي ودعم القيادات في القطاع الخاص، حيث أقمنا هذه الورشة للتعريف عن البرنامج.

وجرى خلال الورشة استعراض وشرح مراحل تنفيذ البرنامج والإجابة على استفسارات الحضور.

// انتهى //

16:41ت م

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