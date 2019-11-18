السعودية اليوم / محافظ بارق يستقبل رئيس بلدية المحافظة الجديد



محايل 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في مكتبه اليوم، رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد مرزن عسيري, بمناسبة تعيينه رئيساً لبلدية المحافظة, متمنياً له التوفيق والسداد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون وتحقيق الأهداف المنشودة لما فيه من خدمة المحافظة وأهلها وللصالح العام، مؤكداً أهمية متابعة وإنهاء المشروعات حسب المدة الزمنية المحددة لها مسبقاً من أمانة المنطقة.

من جانبه قدم عسيري شكره لمحافظ بارق على حسن الاستقبال.

حضر اللقاء وكيل المحافظة المكلف إبراهيم منشط عسيري.

// انتهى //

16:31ت م

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