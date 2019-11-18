السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تتلف أكثر من 4 آلاف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة



أبهـا 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أتلفت أمانة عسير وبلدياتها بمحافظات المنطقة 4580 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية خلال الأسبوع الماضي .

وأوضح مدير عام إدارة الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بالأمانة، أن الحملة سجلت نحو 1885 جولة تفتيشية تم خلالها رصد 970 مخالفة صحية وأسفر عنها إغلاق 152 منشأة مخالفة, مشيراً إلى أهمية هذه الجولات التي تعمل على دعم حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها ، و التي جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت ، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأكد أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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16:05ت م

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