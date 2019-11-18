رونالدو ينهي الجدل بشأن علاقته مع ساري

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حاجز الصمت بشأن الجدل الدائر عن علاقته بماوريسيو ساري مدربه مع اليوفي.

وانتشرت شائعات خلال الفترة الأخيرة، أفادت بوجود خلاف قوي بين ساري ورونالدو، على إثره تم استبدال اللاعب في آخر مباراتين خاضهما الفريق أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، وأمام ميلان بالدوري الإيطالي.

ساري صرح بأن رونالدو يعاني من الإصابة، وأنه تحامل على نفسه للمشاركة في المباريات، لكن اللاعب عاد ليسجل حضورا قويا مع منتخب البرتغال في 180 دقيقة أمام ليتوانيا ولوكسمبورج بتصفيات أمم أوروبا 2020 وسجل 4 أهداف خلالهما.

Advertisements

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة "آ بولا" البرتغالية بعد فوز منتخب بلاده على لوكسمبورج: "في الأسابيع الماضية كنت ألعب بشكل محدود، ويعرف الجميع أنني لا أحب أن أكون بديلاً".

وأضاف رونالدو: "لم يكن هناك أي مشكلة في إيماءاتي بعد التبديل، حاولت مساعدة يوفنتوس باللعب وأنا مصاب، وأعترف أنني لم أكن في هاتين المباراتين جيداً بنسبة 100 %".

يذكر أن رونالدو غادر ملعب يوفنتوس أرينا عقب استبداله في مباراة ميلان مباشرة بدون الجلوس على مقاعد البدلاء، ما اعتبره البعض وقتها بمثابة اعتراض على استبداله.

ويخوض رونالدو موسمه الثاني مع يوفنتوس بعد انضمامه للفريق في صيف عام 2018 قادماً من ريال مدريد، وخلال الموسم الحالي، شارك اللاعب في 13 مباراة مع الفريق بكل المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 2.