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حقوق الإنسان تتوعد معنف ابنته
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت هيئة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف ولي أمر لابنته أمام إحدى المدارس والذي تم تداوله في مقطع فيديو.
وقالت الهيئة في بيان لها: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.
وتابع البيان : وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
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