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حقوق الإنسان تتوعد معنف ابنته

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2019-11-18

حقوق الإنسان تتوعد معنف ابنته

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت هيئة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف ولي أمر لابنته أمام إحدى المدارس والذي تم تداوله في مقطع فيديو.

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وقالت الهيئة في بيان لها: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.

وتابع البيان : وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

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