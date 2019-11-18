شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم عسير»: الترشيح على 8 مقاعد للتدريس في الخارج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
أبلغت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عموم الإدارات والمكاتب والمدارس في المنطقة، بآلية وضوابط الترشيح للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي 1442/1441.
وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش، أنه تم تخصيص سبعة مقاعد للمعلمين بواقع مقعد واحد لكل من تخصصات: القيادة المدرسية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والأحياء، وصعوبات التعلم، ومقعدين في تخصص اللغة العربية، ومقعد للمشرفين التربويين في تخصص الاجتماعيات.
ولفت آل طارش إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم (الخميس) السابع من شهر جمادى الأولى القادم، في حين يمكن الاطلاع على ضوابط ومسوغات الترشيح من خلال الرابط: www.moe.gov.sa.
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