شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تباشر الإجراءات النظامية حول «معنف ابنته» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هاشتاق «نطالب بمحاسبة معنف ابنته».
وأفادت «حقوق الإنسان» بأنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام «الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل».
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