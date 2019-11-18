شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوجه بتمديد «موسم الرياض» إلى أواخر يناير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الورزاء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد موسم الرياض إلى أواخر شهر يناير القادم من عام 2020.
جاء ذلك في تغريدة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قال فيها: «الحمدالله وصلنا لسبعة ملايين وستمئة وخمسين ألف زائر لموسم الرياض خلال شهر. وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير.. مبروك».
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