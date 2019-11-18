شكرا لقرائتكم خبر عن بمتابعة أمير عسير.. استعادة 2.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أزالت أمانة المنطقة تعديات طالت أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية في عسير خلال الأسبوع الماضي.

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة والبلديات التابعة لها، أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 2.201.000 مليون متر مربع بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأكد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، مشيرا إلى أن الأمانة وبلدياتها التابعة ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، محذراً من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير وإخلال بالتخطيط العمراني بها.