السعودية | تمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير 2020

شكرا لقرائتكم تمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن صدور توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير المقبل.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم في 15 ديسمبر المقبل، حيث شهدت فعالياته المختلفة إقبالاً كبيراً فاق السبعة ملايين زائر، بحسب تغريدة لرئيس هيئة الترفيه.

الموسم الذي بدأ في 11 أكتوبر الماضي شهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً كبيراً، خصوصاً في ظل استضافته لنجوم عرب وعالميين، وكذلك استضافة مناسبات فنية وترفيهية ورياضية ضخمة.