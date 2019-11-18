بالصور: ضبط كميات كبيرة من الخمر وحبوب الكبتاجون والحشيش داخل منزل مواطن بعسير

ضبطت الجهات الأمنية صباح أمس (الأحد) بمحافظة الأمواه التابعة لمنطقة عسير، كميات من الممنوعات داخل منزل مواطن، بينها خمور مهربة من الخارج، وحبوب الكبتاجون المحظورة، بالإضافة لكمية من الحشيش المخدر المعد للتوزيع.

وأفادت مصادر، بأن الجهات الأمنية داهمت منزل المواطن بعد ورود معلومات مؤكدة بممارسته ترويج الممنوعات، وحيازته لكمية من هذه الممنوعات، مبينة أن الجهات الأمنية ضبطت داخل منزل المواطن: 1676 زجاجة خمر خارجية، و34 ألف حبة كبتاجون، و5 كيلوجرامات من الحشيش المخدر.

يذكر أن الجهات الأمنية داهمت وفتشت منزل المواطن، بالتعاون مع شرطة الأمواه، فيما أحيلت القضية إلى الجهات المختصة.