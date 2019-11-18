السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يستقبل المستشار في إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى



بريدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان امارة المنطقة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, اليوم, المستشار في إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى صالح بن محمد الشويرخ, والإعلامي سليمان العيدي, بعد زيارتهما للمنطقة وإقامة ورشة عمل "قراءة في كتاب مجلس الشورى السعودي خلال ربع قرن".

ورحب سموه بالجميع, مثنياً على الجهود التي قدمها مجلس الشورى لخدمة الوطن وأبنائه ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, مشيداً بما قدمه الشويرخ والعيدي في ورشة العمل المقامة وعلى ما قدم فيها من معلومات قيمة قام بها المجلس وقدمها في خدمة الوطن وأبناءه, مؤكداً على الدور الكبير له في تطوير كافة الأنظمة المرتبطة في سير القطاعات وفي مختلف المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم الشويرخ والعيدي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكل عمل خادم لأبناء المنطقة, سائلين المولى عز وجل أن تكون الورشة إحدى الخطوات النافعة لأبناء هذه المنطقة, داعين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

15:54ت م

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