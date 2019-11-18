السعودية اليوم / اتفاقية تفاهم لغرفة بيشة مع مكتب البيئة والمياه والزراعة



أبهـا 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة, مذكرة تفاهم , مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة , بحضور أمين عام الغرفة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، ومدير مكتب الوزارة المهندس سالم القرني.

وتضمنت الاتفاقية العديد من المواد حول تفعيل وتطوير قنوات التواصل والاستشارات والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والفعاليات المشتركة التي تسهم في زيادة نجاح الأعمال والمشاريع وبرامج التدريب والتأهيل التي تسهم في تحسين وتطوير المجالات النوعية المشتركة لتحقيق التميز.

وأوضح أمين عام الغرفة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار عدد من الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على توثيقها غرفة بيشة بقرار من مجلس الإدارة مع القطاعين الحكومي والخاص, مؤكدًا أن الغرفة شريك رئيسي للجميع في كل ما يخدم الإنسان والمجتمع في محافظة بيشة.

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15:51ت م

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