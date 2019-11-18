

الباحة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية دور الشباب في بناء الوطن وأنهم مستقبله الواعد وعماده، نظراً لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية تعود بالنفع والفائدة على وطنهم وأنفسهم، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه اليوم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران ويرافقه أعضاء المجلس.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالجميع متمنياً لهم التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

واطلع سموّه خلال اللقاء الى اللائحة المحدثة للمجلس وآلية تنفيذها بما يحقق رؤية المملكة 2030 .

وأعرب رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس كافة عن بالغ شكره وتقديره سمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لأعمال المجلس مؤكداً أن ما يمثله الوطن من مكانة ومنزلة في قلوب الجميع، الأمر الذي يحتم علينا شكر الله أولا، ثم الذود عن حمى الوطن من كل حاقد وحاسد، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

//انتهى//

15:51ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.