السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية



حائل 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبة بالإمارة اليوم، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وفي مستهل الاستقبال نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بدعم القيادة وحرص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على إحداث التغيير إلى الأفضل في قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مشيداً سموه بما تحقق لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تحقيقه المركز الأول في الأداء على مستوى المملكة مهنئاً القائمين على الفرع وحاثاً على تواصل تميزهم وأدائهم العملي الملموس .

من جهته أطلع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مبادرات قطاع العمل والتنمية و برامج التوطين مشيداً بأداء فرع الوزارة بالمنطقة ونيله المركز الأول في الأداء لهذا الشهر معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما تجده القطاعات التابعة للوزارة في المنطقة من مساندة وتشجيع مؤكداً حرصه على كل ما يعود على المنطقة وأهلها والمستفيدين من خدمات الوزارة بالخير .

حضر الاستقبال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن والمشرف العام التنفيذي على فروع المناطق في الوزارة ياسر البابطين ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد وعدد من المسئولين .

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15:36ت م

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