

عمّان 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

تترأس الأردن اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمراً لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

ويهدف المؤتمر - الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي وفق بيان صحفي أردني - إلى تقديم معاهدة ملزمة قانوناً لإنشاء منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

ويشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، وممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو.

وكانت الجمعية العامة قررت العام الماضي أن يكلف الأمين العام لعقد مؤتمر في موعد لا يتجاوز العام الحالي حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وعملاً بالقرار دُعيت دول المنطقة إلى مشاورات، وتوصلت إلى اتفاق يؤيد ترشيح الأردن رئيسا للدورة الأولى للمؤتمر.

// انتهى //

15:35ت م

0155





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تترأس مؤتمراً لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.