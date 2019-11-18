السعودية اليوم / مصرع 8 أشخاص إثر انقلاب عبارة بنهر ستلج بإقليم البنجاب في باكستان



إسلام آباد 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم غرقاً إثر انقلاب عبارة في نهر ستلج بإقليم البنجاب شرق باكستان اليوم.

وأوضح مسؤول الشرطة المحلية محمد عمران أن الحادث وقع بالقرب من مدينة أوكاره عندما استقل نحو 35 شخصاً عبارة صغيرة لعبور النهر، ولكنها انقلبت بهم في عرض النهر.

وأضاف أن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث ثمانية من القتلى بينهم خمسة نساء ورجلين، ويجري البحث عن بقية الركاب.

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15:34ت م

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