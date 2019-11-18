

الكويت 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الحالية لدولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الكويت والبنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

15:32ت م

0151





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس الأمة الكويتي يستقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.