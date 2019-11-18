

الرياض21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

زار الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، والوفد المرافق له عدداً من الأجنحة المشاركة في فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي للطيران 2019 الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واطّلع الوفد على أهم التقنيات التي يقدمها المعرض في المجالات العسكرية والدفاعية والجوية، كما التقى عدداً من الضيوف وممثلي الشركات العارضين في المعرض حيث استمع إلى شرحاً مفصلاً حول المعروضات والمشروعات التي تنفذها شركاتهم.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على حضور الفعاليات التي من شأنها تعزيز رفع الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد.

يذكر أن معرض دبي للطيران الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي من أكبر معارض الطيران في العالم، ويشارك فيه 160 دولة و165 طائرة مدنية وعسكرية.

// انتهى //

15:32ت م

0150





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور معرض دبي للطيران 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.