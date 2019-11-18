السعودية اليوم / "البيئة" ترفع إنتاجية حقل آبار "مربة وعتود" في عسير إلى 15 ألف متر مكعب يومياً



ابها 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تنفيذ مشروع رفع كفاءة حقل آبار "مربة وعتود" في منطقة عسير، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 6000 آلاف متر مكعب يومياً إلى 15,000 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة في منطقة عسير، حيث تم تسليم مواقع المشروع لمؤسسة وطنية بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً، مشيرة إلى أن مشروع "حقل آبار مربة وعتود " تم تنفيذه عام 1428هـ، ويتكون من سدين سطحيين هما (سد مربة وسد عتود)،اضافة الى سد عتود الجوفي والذي يبعد نحو 6 كيلو مترات أسفل سد مربة، بالإضافة إلى 13 بئراً يدوية.

وتشرف الوزارة على مشاريع حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الاحتياج وخطة العرض والطلب، حيث تعمل على حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب في جميع المناطق.

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15:32ت م

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