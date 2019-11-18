السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لمرور العاصمة المقدسة



جدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أميرمنطقة مكة المكرمة , ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، في مقر الإمارة بجدة اليوم , التقرير السنوي لإدارة مرور العاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها.

وتخلل التقرير الذي استعرضه مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي , بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي , إحصاءات عن أعمال الإدارة خلال العام الماضي في العاصمة المقدسة ومحافظات الليث ، العرضيات ، خليص ، الجموم ، والكامل.

وبحسب التقرير فقد تمت معالجة 32 موقعاً تشهد نسبة عالية من الحوادث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إيجاد حلول هندسيه لنحو ( 10 ) مواقع في العاصمة المقدسة , وحلول تشغيليه لخمسة مواقع أخرى ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية , فيما تضمن التقرير نبذة عن أعمال إدارة مرور العاصمة المقدسة خلال موسم العمرة والمشاركة في الفعاليات والبرامج المجتمعية والتوعوية.

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15:28ت م

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