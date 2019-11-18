السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتواصل الإحتجاجات الشعبية في إيران بسبب زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، مشيرة إلى إتجاه برلمانيين إلى الغاء القرار خوفاً من خروج الإحتجاجات عن السيطرة.

وكتبت الصحف عن إستمرار الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في لبنان وسط مشاركة من كافة فئات الشعب وطوائفه.

ونقلت تقرير عن نزوح أكثر من 170 ألف مواطن كردي شمال سوريا بسبب سياسة أنقرة التي تستهدف الأكراد، منتقدة عدم تسليط وسائل الإعلام الدولية الضوء على القضية.

وأشارت الصحف إلى أن إرتفاع الديون وقلة المحصولات الزراعية بسبب سوء الأحوال الجوية تدفع المزارعين في كندا نحو الهاوية.

وتناولت تصاعد حدة التوتر في بوليفيا بين مناصري الرئيس السابق مورالس والرئيسة الإنتقالية جينين أنينز بعد فشل النواب في التوافق حول موعد الإنتخابات.

داخلياً، تناولت الصحف إتهامات حول "تغطية الجيش والحكومة" على أدلة تثبت ارتكاب جنود بريطانيين جرائم قتل وتعذيب واعتداء على مدنيين في العراق وأفغانستان".

ونقلت أنباء عن إتجاه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين إلى إلغاء الإلتزام ببند حرية التنقل ضمن تعهدات الحزب الإنتخابية لما بعد بريكزيت.

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15:22ت م

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