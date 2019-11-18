السعودية.. أمر ملكي بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.



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وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.