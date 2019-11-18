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2019-11-18 اختناق وإصابات في حريق بالباحة متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة شبّ حريق كبير هذا اليوم بأحد المباني السكنية بمنطقة الباحة أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. Advertisements وقد صرح العقيد جمعان دايس الغامدي، أن الحريق وقع في شقق مفروشة بالدور الثالث، نتج عنه ثلاث حالات اختناق جاري التعامل معها من قبل الهلال الأحمر في الموقع، وحالة اختناق واحدة مع حروق. وستوافيكم ” متابعات الخليج 365” بتفاصيل أوسع حال ورودها من قبل متحدث الهلال الأحمر السعودي بالباحة. شارك الخبر

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