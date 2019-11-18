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أمطار محافظات مكة تتواصل حتى الثامنة
نشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية والمدني يحذر
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني للرؤية الأفقية وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والمويه، وتربة، والكامل، والخرمة، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.
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