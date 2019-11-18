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تعرف على عقوبة الاحتطاب وقطع الأشجار
غرامة تصل لـ 50 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة التورط في عمليات قطع الأشجار حيث يتسبب ذلك في تعريض من يقوم بهذا العمل للغرامة.
وقالت وزارة البيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بالإضافة إلى الضرر البيئي، فإن قطع الأشجار يعرضك لغرامة تصل إلى 50.000 ريال”.
وأضافت الوزارة، أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح ما سببه من أضرار.
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