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2019-11-18 نصائح لمرضى الربو في موسم الأمطار تجنب الهواء البارد والمطر قدر الإمكان متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت وزارة الصحة مجموعةً من النصائح المهمة لمرضى الربو في موسم الأمطار، حيث تنتشر أعراض الربو مع تدني درجات الحرارة‎‏. ومن أهم هذه النصائح: – تجنب الهواء البارد والمطر قدر الإمكان – تغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج Advertisements – اصطحاب البخاخ الإسعافي موسع الشعب – أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب شارك الخبر







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