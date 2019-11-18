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أمير الكويت يقيل وزيري الدفاع والداخلية
متابعات الخليج 365 - متابعة
تطورات سياسية تشهدها الساحة الكويتية اليوم، حيث أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بإقالة كل من وزير الداخلية، خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، تم تكليف صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.
وكلف الأمير كذلك، أنس خالد ناصر الصالح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الداخلیة، بالإضافة إلى عمله، وذلك إلى حین تشكیل الحكومة الجدیدة.
وأضاف البيان أنه على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، والعمل به من تاریخ صدوره، ونشره في الجریدة الرسمیة.
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