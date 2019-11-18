السديس: التركي المدان بالسرقة سينال جزاءه

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إن المتهم التركي في سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين سينال جزاءه الرادع، ويجب ألا نقصر في الأسباب الأمنية وأسباب السلامة.

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وأضاف السديس “يجب ألا نقصر في تعاطي الأسباب الأمنية وأسباب السلامة، وفور وقوع الحادث تم تكوين لجنة على مستوى عالٍ بالرئاسة وتابعت أعمالها مباشرة، وتم النجاح في القبض على هذا الشخص الذي أراد أن يبعث بمقتنيات المعرض”.

وتابع الشيخ السديس: “الشخص التركي المتهم تم القبض عليه وهو الآن لدى الجهات الأمنية وسينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة”.

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