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رسالة مهمة من الجوازات قبل السفر

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2019-11-18

رسالة مهمة من الجوازات قبل السفر

سواءً كانت جواز السفر أو الهوية الوطنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت المديرية العامة للجوازات، بالتأكد من صلاحية الوثائق اللازمة قبل السفر، سواءً كانت جواز السفر أو الهوية الوطنية.

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وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل سفرك؛ تأكد من صلاحية الوثائق اللازمة، سواءً كانت جواز السفر أو الهوية الوطنية، وأن تكون البيانات فيهما مقروءة وواضحة. مع تمنياتنا للجميع بسفر سعيد وأن يعودوا لأرض الوطن سالمين غانمين.

 

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