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فيديو.. الزعاق: برودة تضر بصحة الأطفال والمسنين
مع بداية موسم الأحيمر هذا الأسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، إن هذا الأسبوع يشهد بداية في موسم برد الأحيمر، وفيه برودة تضر بصحة الأطفال وكبار السن.
وأوضح الزعاق خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن نجم الأحيمر هو نجم قلب العقرب والعقرب كله هو نجوم المربعانية، لافتًا إلى أن من يهتم بغياب نجم الأحيمر هم البحارة في منطقة الخليج؛ لأنه موسم خطر فيقومون بربط السفن وأخذ كافة احتياطاتهم.
وقال خالد الزعاق، إنه خلال موسم غياب نحم الأحيمر تهب رياح عاتية أحيانًا تقلب السفن لذلك سموها العمانيون ” ضربة الأحيمر”؛ بينما سموها الكويتيون ” خوق الأحيمر “؛ بينما في المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية بالمملكة تهب رياح باردة تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.
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