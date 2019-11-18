شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمنتحل شخصية رجل أمن.. ارتكب 30 جريمة سلب واستولى على 240 ألفاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)
صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلا شخصية رجل أمن.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب 30 جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من (240.000) ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ12 ألفاً وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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