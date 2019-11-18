أمر ملكي بتعيين 172 عضواً بمرتبة «ملازم تحقيق» في «النيابة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتعيين 172 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ورفع المعجب الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.
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