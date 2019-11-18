شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني منطقة مكة» يطلق تنبيهاً متقدماً بالأمطار على جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
أطلقت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تنبيهاً متقدماً يشمل عدة مدن بالمنطقة، ينبه إلى أن فرصة هطول أمطار على أجزاء من محافظات منطقة مكة المكرمة مازالت قائمة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الخرمة، الطائف، العرضيات، الكامل، المويه، تربة، ميسان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم (الاثنين).
وصدر بيان آخر متقدم يشمل محافظات جدة وبحرة والجموم والليث وخليص، ينبه من أمطار متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية حتى عصر اليوم.
وفي هذا الجانب، دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة الجوية المستمرة على المنطقة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها عبر منصة الدفاع المدني ومن خلال وسائل الإعلام.
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