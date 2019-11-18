العثور على جثة امرأة في ظروف غامضة بمكة.. وهذا ما كشفته المعاينة الأولية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة امرأة في ظروف غامضة في مكة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغًا، يفيد بالعثور على امرأة متوفية . حسب “سبق”.
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة كما انتقل الهلال الأحمر لمباشرة الواقعة. وكشفت التحريات والمعاينة الأولية وجود ضربة في رأس المرأة.
تم إعداد محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.
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