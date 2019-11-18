أجواء شتوية بامتياز غدا.. المسند يكشف عن توقعه لحالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات” الدكتور عبدالله المسند؛ عن توقعه بأن تبلغ الكتلة الهوائية الباردة ذروتها في العاصمة الرياض يومَي الخميس والجمعة، وأن تنخفض درجة الحرارة الكبرى لـ20م أو أقل، والصغرى أقل من 10م.

كما توقع أن تعيش العاصمة الرياض، يوم غد الثلاثاء، أجواءً شتوية بامتياز، لكثافة الغيوم، وتعدُّد موجات المطر، وانخفاض درجة الحرارة.

وتابع: ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي من يوم السبت لتعود درجة الحرارة إلى طبيعتها”.

وواصل : حالة غيث المطرية ـ وهي الحالة الثالثة في هذا الموسم ـ لها بداية (8 نوفمبر) .. حتى الآن ـ ولله الحمد ـ لا يلوح في الأفق القريب لها نهاية، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.