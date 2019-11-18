3 بنوك تزف بشرى سارة بشأن الاكتتاب في “أرامكو”

كشفت عدد من البنوك والمصارف الوطنية، عن تخصيص قروض للاكتتاب في شركة “أرامكو”، لعملائها من الأفراد.
وأوضح بنك “ساب” من خلال حسابه بـ”تويتر” عن وجود تمويل للاكتتاب مخصص لعملاء “البريميير” و”الأدفانس” فقط، وفقًا لصحيفة “مكة”. وكذلك أشار بنك “البلاد” تخصيص تمويل للأفراد المكتتبين، كما أفاد بنك “الجزيرة” عن عزمه تقديم تمويل للاكتتاب، لافتًا إلى أنه سيعلن عن الآلية والشروط والأحكام قريبًا.
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