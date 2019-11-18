العمل تكشف عن عقوبة التحرش داخل الطائرات.. وتحدد المواقع الجغرافية التي يطبق عليها النظام

حددت وزارة العدل عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو هاتين معا لكل من يرتكب تجاوزات على متن الطائرات.

وحسب “الوطن” قالت مصادر عدلية أن العدل حددت عدة تجاوزات تجرم مرتكبها على متن الطائرات المدنية، حسب أنظمة ولوائح الجهات المختصة، ومن بينها من يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة ويعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر.

وتابعت: كذلك كل من يقوم بسرقة أي ممتلكات من الطائرة وممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، وفي حالة الرفض باتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط.

وأشارت إلى أنه من ضمن التجاوزات الحالات التي تعرض ركاب الطائرات للمساءلة القانونية من يقوم بعنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرات أو ركابها.

وأضافت: كذلك الاعتداء أو الترهيب أو التهديد إما بالبدن أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو شخص آخر مما قد يؤثر على أداء مهام هؤلاء الأشخاص أو يقلل من قدرتهم على القيام بأعمالهم. وأيضا تناول الكحول أو تعاطي العقاقير المخدرة مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد.

وأوضحت الأقاليم والمواقع الجغرافية التي يطبق عليها هذا النظام وهي : ” الطيران في إقليم المملكة والطائرات المسجلة في المملكة لجميع الشركات الموجودة والمسجلة في المملكة والطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار والأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة”.