الزعاق يُحذر من أضرار «برد الأحيمر» على الأطفال وكبار السن

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، الأطفال وكبار السن من موسم «برد الأحيمر» الذي تعيشه مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الزعاق: سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر، وهو برد مضر على الأطفال وكبار السن.. « دفوا عيالكم وشيبانكم».

وأمس الأحد، توقَّع الزعاق، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم الإثنين إلى معدلات شتوية تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.

موعد عودة الدفء

وأضاف الزعاق، بمقطع فيديو بثَّه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ الموجة الباردة تسمى «موجة برد الأحيمر»، ولن تدوم طويلًا وسيعود الدفء كرة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية»؛ ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمَّا الموجة الحالية فسيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.

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وفي تقرير صاد اليوم الإثنين، عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت إن هناك استمرارًا لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان» بالإضافة لأجزاء من منطقة حائل.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك استمرارًا لانخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.