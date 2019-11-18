الأرصاد: أمطار رعدية ورياح متربة على «موسم الرياض» اليوم

يشهد طقس موسم الرياض اليوم أمطارًا رعدية ورياحًا مثيرة للأتربة وكذلك ارتفاع في نسبة الرطوبة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الإثنين، بموسم الرياض.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن طقس موسم الرياض يشهد أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها 12-35 كم/ ساعة، لافتة إلى أن درجة الحرارة الكبرى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

فيما تبلغ نسبة الرطوبة بـ«موسم الرياض» من 35 إلى 90%.

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وفي تقريرها لطقس اليوم الإثنين، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان» بالإضافة لأجزاء من منطقة حائل.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك استمرارًا لانخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.