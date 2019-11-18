الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، عن وجود تأثير للانخفاض الملموس في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، عن وجود تأثير للانخفاض الملموس في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد»، إن هناك تأثيرًا للانخفاض الملموس في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنه متوقع استمرار هذا التأثير حتى نهاية الأسبوع الجاري.

Advertisements

أمطار رعدية على عدة مناطق

وفي تقرير سابق للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان، وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

حالة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي؛ بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.