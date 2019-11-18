«هيئة المواصفات» تشترط تسجيل منتجات جديدة في «سابر»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة «سابر» الإلكترونية؛ كشرط أساسي قبل دخولها السوق السعودية.

يأتي ذلك، ضمن جهود «هيئة المواصفات» لرفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق.

إلزامية التسجيل بـ«سابر»

وأوضحت «هيئة المواصفات»، أن المنتجات التي سيتم الإلزام بتسجيلها في «سابر»، هي المنتجات الخاضعة للائحة الفنية المنتجات النسيجية، مثل: الأقمشة، الملابس الجاهزة، السجاد.. وغيرها، إضافة إلى المنتجات التي تندرج تحت اللائحة الفنية المنظفات.

وأيضًا، بالإضافة إلى المقطورات ونصف المقطورات، ومنتجات لائحة أنظمة الطاقة الشمسية (الكهروضوئية الصغيرة)، وتشمل الوحدات الكهروضوئية وملحقات الألواح (عواكس الجهد، الكابلات، الموصلات).

أهمية «سابر»

وأشارت «هيئة المواصفات»، إلى أن منصة «سابر» الإلكترونية تسهل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة، وإصدار شهادات المطابقة وتسجيلها إلكترونيًا بكل يسر وسهولة في المنصة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة، والحصول على الشهادات المطلوبة لها.