«التعليم» تبدأ قبول طلبات المرشحين للإيفاد بمدارس الخارج.. وتعلن الشروط

بدأت وزارة التعليم، في استقبال طلبات ترشيح المعلمين الراغبين في الإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وجه قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج.

آخر موعد لرفع الأوراق:

وأضاف بيان وزارة التعليم، أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة للمرشحين للإيفاد للعمل بالخارج هو يوم الخميس الموافق 7/5/ 1441هـ، مشيرة إلى ضرورة التقيُّد بإرسال الأوراق المطلوبة.

ضوابط الترشيح:

وأشارت وزارة التعليم أن أهم الضوابط العامة للمرشحين، تتضمن أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية، ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة.

كما تتضمن الضوابط أن يحمل المرشح مؤهلًا علميًا لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا، ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/ 1 1441ه.

المدارس السعودية في الخارج:

وأضافت وزارة التعليم أن إيفاد المعلمين للعمل بالخارج يأتي نظرًا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم (1441/1442هـ)، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.