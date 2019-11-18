السعودية اليوم / إزالة تعديات بمساحة مليوني متر مربع في منطقة عسير



أبها 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن و محافظات منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، أزالت خلال الأسبوع الماضي تلك الإحداثيات التي قدرت بمساحة 2.201.000 م2 ، بعد أن حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه الأراضي بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثيات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأكد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن التعديات تعرقل حركة التنمية في عسير، وتخل بالتخطيط العمراني في المنطقة.

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13:30ت م

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