السعودية اليوم / المهندس القويحص يدشن جائزة التميز المؤسسي



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

دشن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبة اليوم، جائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز في دورتها الرابعة.

يأتي ذلك في إطار سعي الأمانة نحو الارتقاء بمستوى الأداء لتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات البلدية، والالتزام بتنفيذ استراتيجية منظومة الجودة والتميز المؤسسي التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أن الجائزة تهدف إلى نشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والإبداع والابتكار بين العاملين بأمانة العاصمة المقدسة وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية والموظفين وتقدير إنجازاتهم المميزة عن طريق مكافئتهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأبان حلواني أن الجائزة تشمل خمسة فئات وهي: البلديات المتميزة، والإدارات المتميزة، والمدير المتميز، والموظف المتميز، والأفكار الإبداعية والابتكار، مشيراً بأنه سيتم تنظيم ندوات تعريفية للتعريف بطريقة إعداد ملفات المشاركة بالجائزة بجميع فئاتها بناءً على المعايير المعتمدة، كما سيتم توضيح الوثائق المطلوبة وطريقة إعداد الطلبات، إضافة إلى آلية التقييم، وذلك عن طريق نشر معايير الجائزة وآلية المشاركة فيها من خلال المنشورات الداخلية والموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وبعض المطبوعات التعريفية إضافةً إلى تنفيذ عدة فعاليات للتوعية مثل الدورات التدريبية وورش العمل.

من جانبه أكد مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي خالد بن أحمد عبدالله، بأن رحلة الجائزة ستستمر لستة أشهر، حيث تم إعداد جدول زمني ووضع دليل للجائزة لتوضيح المهام والإجراءات المعتمدة بمشاركة لجنة تحكيمية رفيعة المستوى لفحص ملفات المشاركين واختيار أفضل المتقدمين للجائزة وإجراء المقابلات الشخصية بناءً على معايير كل فئة، مشيراً بأنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية بواسطة فرق التقييم للجهات المشاركة لاستكمال الإجراءات ومراجعة النتائج النهائية واعتمادها وتسليم الفائزين دروع التميز والجوائز المالية المخصصة.

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13:22ت م

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